Uşak'ta Aydınlatma Oranı Yüzde 99,5 - Son Dakika
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Uşak'ta Aydınlatma Oranı Yüzde 99,5

Uşak\'ta Aydınlatma Oranı Yüzde 99,5
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Uşak Valisi Kartal, 1 Ocak-31 Temmuz döneminde suç aydınlatma oranını açıkladı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, kentte 1 Ocak-31 Temmuz arasında meydana gelen 1956 olaydan, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,5, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 88,6 olduğunu belirtti.

Kartal'ın katılımıyla Hasbahçe Polisevi'nde Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, polis ve jandarma ekiplerince yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.

Kartal, bu dönemde kentte 1956 olayın meydana geldiğini belirterek, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,5, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 88,6 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 824 hükümlünün yakalandığını aktaran Kartal, uyuşturucuyla mücade kapsamında 227 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kartal, bu operasyonlarda gözaltına alınan 216 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirten Kartal, güvenlik çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Aydınlatma Oranı Yüzde 99,5 - Son Dakika

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