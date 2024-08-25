Uşak'ta çıkan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etmiyor - Son Dakika
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Uşak'ta çıkan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etmiyor

Uşak\'ta çıkan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etmiyor

Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme içesinde çıkan yangınların herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediğini ve boşaltılan köy ya da ev olmadığını açıkladı. Yangına müdahale için 12 hava aracı ve 271 personel görevlendirildi.

25.08.2024 03:16
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Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme içesinde iki farklı noktada meşelik alanda çıkan yangınların herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediğini, boşaltılan köy ya da ev olmadığını söyledi.

Yangınların çıktığı ilçeye bağlı Davutlar ve Narıncalı köylerine gelerek incelemelerde bulunan Ergün, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den yangınlara ilişkin bilgi aldı. Yangının etkilediği alanları gezen Ergün'e, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da eşlik etti.

Ergün, Davutlar köyündeki yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelmesinin ardından olaya ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirtti.

Yangına ilk hava müdahalesinin Uşak'ta sabit duran helikopter tarafından yapıldığını aktaran Ergün, "Şu anda iki taraftaki yangın da aslında alan meşelik olduğu için örtü yangını şeklinde devam ediyor. Çevre illerde yangın olmamasının da avantajıyla her iki yangına gündüz 8 helikopter ve 4 uçak olmak üzere 12 hava aracı, bunun yanında 24'ü arazöz olmak üzere toplam 95 araç ve 271 personel müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerin itfaiyeleri de destek veriyor." dedi.

Ergün, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Geçen haftaki yangına göre bizim için daha basit bir yangın diyebiliriz. Çünkü tepe yangını değil en azından. Yer ve örtü şeklinde devam ediyor. Şu anda tahliye ettiğimiz, boşalttığımız bir yerleşim yeri yok. Bizim için şu anda tehlike oluşturacak herhangi bir yerleşim yeri de söz konusu değil. Hep birlikte alanda takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alıp, söndürürüz. Rüzgarın akşam şiddetli esmesi aslında çok azalmış olan yangını tekrar alevlendirdi. Hep birlikte kontrol altına almak için uğraşıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu haberi sizlerle paylaşırız."

Eşme ilçesinde Narıncalı ve Davutlar köyleri yakınlarındaki meşelik alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

Havanın kararmasıyla helikopterlerin ve uçakların müdahalesi sonlandırılmıştı.

Kaynak: AA

Turan Ergün, Eşme, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta çıkan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etmiyor - Son Dakika

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