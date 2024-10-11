Uşak'ta Deprem Tatbikatı Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak'ta Deprem Tatbikatı Yapılacak

Uşak\'ta Deprem Tatbikatı Yapılacak

Uşak Valisi Aktaş, 13 Ekim'de 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirileceğini açıkladı.

11.10.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Naci Aktaş, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 13 Ekim'de kent genelinde 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapılacağını söyledi.

Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun da katılımıyla Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Eylül ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin bilgilendirme yapan Aktaş, kent genelinde 1442 olayın aydınlatma oranın ise yüzde 89,1 olduğunu belirtti.

Aktaş, 85 narkotik operasyonunun gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda yakalanan 133 şüpheliden 26'sının tutuklandığını ifade ederek, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ise 64 operasyonda 49 kişiyi yakaladığını aktardı.

Önceliklerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bunu sağlamak için de emniyet ve jandarmamız tarafından tüm tedbirler alınmıştır ve sekteye uğratmadan, taviz vermeden bu tedbirler uygulanacaktır." dedi.

Vali Aktaş, 13 Ekim'in Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü olduğunu, bu kapsamda pazar günü kent genelinde 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla bir tatbikatın yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlimizin kapasitesini ölçebilme anlamında seviye 1 dediğimiz yani içinde bulunduğu ilin imkanlarıyla yapılabilecek olan, diğer illerden herhangi bir takviye almaksızın bir deprem tatbikatı yapacağız. Tatbikatın saati henüz belli değil. 'Şu saat' diye talimat verdiğimiz bir noktada tüm ekiplerimizin reaksiyonunu, hazırlık durumunu ölçme imkanı bulacağız. Eksikliklerimizi görme fırsatı bulacağız. Vatandaşlarımıza bunun bir tatbikat olduğu, herhangi bir korku veya endişeye kapılmamaları noktasında duyurularımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da herhangi bir korku veya endişeye kapılamadan bir tatbikat süreci yaşadığımızı bilmelerini istiyorum."

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, Güvenlik, Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Deprem Tatbikatı Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
10:30 Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 17:36:37. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta Deprem Tatbikatı Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.