Uşak'ta, gölette çamura saplanan genç ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Mende köyü yakınlarındaki Yalamık Göleti'ne giren Ö.F.B. (18) çamura saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vücudunun bir bölümü çamura saplanan Ö.F.B. ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Genç Gölette Çamura Saplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?