Uşak\'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Anne ve Oğlu Ağır Yaralandı

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Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğlu, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İ.B. (22) yönetimindeki 06 ADF 401 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan F.K. (36) ile oğlu A.E.K'ye (6) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan anne ile oğlu, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan İ.B'nin ehliyetine, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.