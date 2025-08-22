Uşak'ta İçme Suyu Sorunları

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısının, Uşak Belediyesi'nin su teminine yeterli kaynak ayırmaması, şehrin içme suyu barajının doğru işletilememesi ve kayıp kaçak oranının azaltılmamasından kaynaklandığını açıkladı.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Belediye Kanunu'na göre şehirlerimizin içme ve kullanma suyunu sağlamak, işletmek ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları yürütmek yerel yönetimlerin asli görevleri arasında yer almaktadır. Kurak dönemlerde acil çözümler bulmak (yeraltı su kuyusu, su tasarrufu, işletme optimizasyonu, yeni kaynaklar ve benzeri) öncelikle yerel yönetimin sorumluluğundadır. DSİ Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerce bir talep olması durumunda, 1053 sayılı Kanun kapsamında belediyelerle protokol imzalayarak gerekli çalışmaları başlatmaktadır. Uşak ilimizde yaşanan içme suyu sıkıntısı; Uşak Belediyesi'nin su temini konusuna yeterli kaynak ayırmaması, şehrin içme suyu barajı olan Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki su kayıp kaçak oranının azaltılması (mevcutta yüzde 40) konusunda bir çalışma yürütülmemesinden kaynaklanmaktadır" denildi.

'BARAJDA YETERLİ SU DEPOLANAMAMIŞTIR'

Küçükler Barajı'nda 2024 yılında depolanan yaklaşık 9 milyon metreküp suyun, içme suyuna ayrılan kısmı 4,5 milyon metreküp iken, belediye tarafından barajdan 7 milyon metreküp su çekildiği belirtilerek, "Küçükler Barajı'ndan yapılan bu aşırı çekim ve yaşanan kuraklık sebebiyle, 2025 yılına girerken barajda yeterli su depolanamamıştır. Öte yandan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından; kısa ve orta vadede içme suyu problemini çözmek adına, Belediyenin talebi doğrultusunda 3 adet inşaat, 2 adet proje çalışması yürütülmektedir. Anılan projelerin en kısa sürede faydaya dönüşmesi için hassasiyet ve ivedilikle çalışmalara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ YAPILACAK'

Yapılan inşaat çalışmalarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Uşak Banaz Baybuyan Deresi regülatöründen, Küçükler Barajı'na derivasyon iletim hattı inşaatı; 2026 yılı içinde tamamlanması ile birlikte 3,5 milyon metreküp su, Küçükler Barajı rezervuarına iletilecektir. Uşak-Banaz Baltalı Göleti içme suyu iletim hattı; 2025 yılı sonuna kadar Baltalı Göleti'nden ilk etapta yıllık yaklaşık 0,41 milyon metreküp su temin edilecek olup, 2026 yılında ise işin tamamlanması ile birlikte yıllık toplam 2,2 milyon metreküp su temin edilecektir. Uşak Merkez Sorkun Göleti; sulama amaçlı planlanıp, sonrasında içme suyu ihtiyacı doğrultusunda maksat değişikliği yapılarak içme suyu amaçlı inşa edilmiştir. Gölet inşaatı tamamlanmış olup, su tutma aşamasındadır. Öte yandan; Uşak-Banaz Baltalı Göleti içme suyu iletim hattının 2025 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflense de ilk etapta, Baltalı Göleti iletim hattı için yerel yöneticilerle mutabakat sağlanmış olup, 1 ay içinde kısmi olarak devreye alınarak, eylül ayı içerisinde 80-100 litre/saniye ilave su Uşak ili içme suyuna katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne sanayi suyu sağlamak için önceki yıllarda geliştirilerek işletmeye alınan Uzundere Göleti ( 3,15 milyon metreküp/yıl) ve Kocadere Göleti'nden (1,75 milyon metreküp/yıl) Organize Sanayi Bölgesi endüstri suyu talebinden vazgeçmiştir. Bu suyun Uşak iline iletimi için yaklaşık 200 metre terfi gerekmektedir. Anılan göletlerde mevcutta hazır bulunan suyun Uşak ilinde içme suyu olarak kullanılabilmesi için Belediye tarafından talep olması halinde her iki gölet Uşak Belediyesine tahsis edilebilecektir. Bu durumda Belediye tarafından gerekli isale hattı ve arıtma tesisinin yapılması gerekecektir."