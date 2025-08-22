Uşak'ta İçme Suyu Sorunu: DSİ Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uşak'ta İçme Suyu Sorunu: DSİ Açıklama Yaptı

22.08.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ, Uşak'taki içme suyu sıkıntısının belediyenin kaynak ayırmaması ve barajın kötü işletilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısının, belediyenin su temini konusuna yeterli kaynak ayırmaması, Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki su kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yürütülmemesi gibi etmenlerden kaynaklandığını bildirdi.

DSİ tarafından, Uşak'ta yaşanan içme suyu sorunu nedeniyle ortaya atılan iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Kentteki içme suyu sıkıntısıyla alakalı olarak DSİ'nin sorumlu tutulduğu haber ve paylaşımlar yapıldığına işaret edilen açıklamada, Belediye Kanunu'na göre şehirlerin "içme ve kullanma suyunu sağlamanın, işletmenin ve su ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları yürütmenin" yerel yönetimlerin asli görevleri arasında bulunduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, kurak dönemlerde acil çözümler bulunmasının da öncelikle yerel yönetimin sorumluluğunda olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"DSİ Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerce bir talep olması durumunda ilgili kanun kapsamında belediyelerle protokol imzalayarak gerekli çalışmaları başlatmaktadır. Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısı, Uşak Belediyesinin su temini konusuna yeterli kaynak ayırmaması, şehrin içme suyu barajı olan Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki su kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yürütülmemesinden kaynaklanmaktadır. Küçükler Barajı'nda 2024'te depolanan yaklaşık 9 milyon metreküp suyun içme suyu tahsisi 4,5 milyon metreküp iken belediye tarafından barajdan 7 milyon metreküp su çekilmiştir. Barajdan yapılan bu aşırı çekim ve yaşanan kuraklık sebebiyle 2025'e girerken barajda yeterli su depolanamamıştır."

"3 inşaat, 2 proje çalışması yürütülmektedir"

Genel Müdürlükçe Uşak'ta yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "DSİ tarafından kısa ve orta vadede içme suyu problemini çözmek adına, belediyenin talebi doğrultusunda 3 inşaat, 2 proje çalışması yürütülmektedir." denildi.

Açıklamada, bu projelerin en kısa sürede faydaya dönüşmesi için hassasiyet ve ivedilikle çalışmalara devam edildiğinin altı çizilerek, Uşak Banaz Baybuyan Deresi Regülatörü'nden Küçükler Barajı'na derivasyon iletim hattı inşaatının 2026 yılı içinde tamamlanmasıyla birlikte 3,5 milyon metreküp suyun baraj rezervuarına iletileceği belirtildi.

Yıl sonuna kadar Baltalı Göleti'nden ilk etapta yıllık yaklaşık 0,41 milyon metreküp, 2026'da işin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 2,2 milyon metreküp su temin edileceği aktarılan açıklamada, Uşak Merkez Sorkun Göleti'nin sulama amaçlı planlandığı, daha sonra değişiklik yapılarak içme suyu amaçlı inşa edildiği ve su tutma aşamasında olduğu bildirildi.

"Talep olması halinde her iki gölet Uşak Belediyesine tahsis edilebilecek"

Açıklamada, Uşak Banaz Baltalı Göleti içme suyu iletim hattının ilk aşamada 2025 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilerek, "Baltalı Göleti iletim hattı için yerel yöneticilerle mutabakat sağlandı, bir ay içinde kısmi olarak devreye alınarak, eylül ayı içerisinde saniyede 80-100 litre ilave su Uşak ili içme suyuna katkı sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin, sanayi suyu sağlamak için önceki yıllarda işletmeye alınan Uzundere ve Kocadere göletlerinden su talebinden vazgeçtiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu suyun Uşak'a iletimi için yaklaşık 200 metre terfi gerekmektedir. Bu suyun Uşak'ta içme suyu olarak kullanılabilmesi için talep olması halinde her iki gölet, Uşak Belediyesine tahsis edilebilecektir. Bu durumda belediye tarafından gerekli isale hattı ve arıtma tesisinin yapılması gerekecektir."

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta İçme Suyu Sorunu: DSİ Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:22:08. #7.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta İçme Suyu Sorunu: DSİ Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.