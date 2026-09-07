Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, biri çocuk 3 kişi yaralandı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri 6 yaşında çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kemalöz Mahallesi Birinci Gökçen Sokak'ta ilerleyen F.M.S. (42) yönetimindeki 64 BH 928 plakalı otomobil, Beşinci Can Sokak kesişiminde C.T. (41) idaresindeki 35 BFK 355 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobillerde yolcu konumundaki anne C.T. (41), kızı N.A.T. (6) ve E.D. (32) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?