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Uşak'ta Kamyonla Çarpışan Otobüs Kontrolden Çıktı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta Kamyonla Çarpışan Otobüs Kontrolden Çıktı, Sürücü Yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonla çarpışan otobüs kontrolden çıkarak bir otomobile, aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Uşak-Ankara kara yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Otobüste yolcu bulunmaması ise şans eseri büyük bir faciayı önledi.

Uşak\'ta Kamyonla Çarpışan Otobüs Kontrolden Çıktı, Sürücü Yaralandı
16.01.2024 - 12:24,
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Uşak'ta bir kamyonla çarpışarak kontrolden çıkan ve otomobil, ağaç ile aydınlatma direğine çarparak durabilen otobüsün sürücüsü yaralandı.

Y.C'nin (53) kullandığı 64 LN 013 plakalı otobüs, Atatürk Bulvarı'nda aynı istikamette ilerleyen B.Ş (55) yönetimindeki 06 CGJ 095 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs aynı şeritte Z.G. (30) idaresindeki 06 FR 610 plakalı otomobile ve orta refüjdeki aydınlatma direğiyle ağaca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği ve ağaç yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Y.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uşak- Ankara kara yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Olay sırasından otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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