Uşak'ta Kız İsteme Merasimi Sonrası Aile Bireyleri Kitap Okudu - Son Dakika
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Uşak'ta Kız İsteme Merasimi Sonrası Aile Bireyleri Kitap Okudu

Uşak\'ta Kız İsteme Merasimi Sonrası Aile Bireyleri Kitap Okudu

Uşak'ta gerçekleşen kız isteme merasiminin ardından aile bireyleri, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan 'Kitap Okuyorum Projesi' kapsamında 30 dakika kitap okudu.

04.03.2024 15:43
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Uşak'ta kız isteme merasiminin ardından aile bireyleri 30 dakika kitap okudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kent genelinde "Kitap Okuyorum Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında öğrenciler için kitap kulüpleri, okuma yarışmaları düzenlenirken aynı zamanda kitap okuma saatleri belirlendi.

Dün akşam, Yasin Köse ile ailesi, gelin adayı Hatice Okyay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Köse ailesi ziyarette, geleneklere uygun şekilde Hatice Okyay'ı Yasin Köse'ye istedi.

Köse'nin Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi yeğeni Miray Arpacı'nın, 20.00 ila 20.30 saatleri arasında kitap okuması gerektiğini söylemesi üzerine aile bireyleri de birlikte kitap okumaya karar verdi.

Kız isteme merasiminin ardından evdeki roman ve hikaye kitaplarını alan aileler, 30 dakika kitap okudu.

Kaynak: AA

Uşak, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Kız İsteme Merasimi Sonrası Aile Bireyleri Kitap Okudu - Son Dakika

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