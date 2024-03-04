Uşak\'ta Kız İsteme Merasimi Sonrası Aile Bireyleri Kitap Okudu

Uşak'ta kız isteme merasiminin ardından aile bireyleri 30 dakika kitap okudu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kent genelinde "Kitap Okuyorum Projesi" başlatıldı.
Proje kapsamında öğrenciler için kitap kulüpleri, okuma yarışmaları düzenlenirken aynı zamanda kitap okuma saatleri belirlendi.
Dün akşam, Yasin Köse ile ailesi, gelin adayı Hatice Okyay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Köse ailesi ziyarette, geleneklere uygun şekilde Hatice Okyay'ı Yasin Köse'ye istedi.
Köse'nin Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi yeğeni Miray Arpacı'nın, 20.00 ila 20.30 saatleri arasında kitap okuması gerektiğini söylemesi üzerine aile bireyleri de birlikte kitap okumaya karar verdi.
Kız isteme merasiminin ardından evdeki roman ve hikaye kitaplarını alan aileler, 30 dakika kitap okudu.
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Erciyes Üniversitesi ve ZİÇEV tarafından düzenlenen 'Özel Çocuklarımızla Hayatı Paylaşıyoruz' etkinliği Kayseri'de gerçekleştirildi. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Osman Akdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel çocukların birçok alanda başarılı olabileceğini vurguladı. Etkinlikte, dünya şampiyonu özel sporcu Ebru Acer ve milli masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz gösteri maçı yaptı. Program, plaket töreniyle sona erdi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.K.'yi gözaltına aldı. E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyete geçen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenmek amacıyla görev yapacak. Eğitimlerini tamamlayan personellerden oluşan komutanlık, suçları araştırmak, işlenmiş olan suçlara el koymak ve suç işlenmesini önlemek için 7 gün 24 saat görev yapacak.
Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyı kenti, 1994 yılında ülkede ilk okyanus sanitasyon istasyonunun kurulmasına liderlik ederek, denizde sürüklenen atıklarla mücadelede önemli bir aşama kaydetti. 30 yılı aşkın süre boyunca geliştirilen bu okyanus istasyonunda an itibarıyla üç sanitasyon güvertesi, sekiz mekanik sanitasyon gemisi, 48 sanitasyon teknesi ve 160'tan fazla personel bulunuyor. İstasyonun başlangıçta 62 kilometrekare olan deniz operasyon alanı ise 230 kilometrekareye ulaştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için düzenlenen programda, İbadullah Camisinde mevlit okutuldu ve şehitler için dua edildi. Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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