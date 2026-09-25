Uşak\'ta kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı, sürücü yaralandı

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak istinat duvarının demir korkuluklarında asılı kaldı. Yaralanan sürücü, araçtan çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uşak'ta ağaca çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
G.Y. (20) yönetimindeki 64 DC 054 plakalı otomobil, Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil istinat duvarının demir korkuluklarında asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkartılan G.Y., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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