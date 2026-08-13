Uşak'ta Kuyumcu Soygunu: 4 Şüpheli Gözaltında

Uşak'ta bir kuyumcuda gerçekleşen soygunla ilgili 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir kuyumcuda gece saatlerinde soygun yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerasını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin soygunun ardından İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

Bu kapsamda olayla ilgili 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.