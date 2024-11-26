Uşak\'ta Lise Öğrencilerinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

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Uşak'ta 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören bazı öğrencilerde bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ortaya çıktı. Bunun üzerine okul idaresi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Okula yönlendirilen ambulanslarla 6 öğrenci Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 8'i de özel bir hastaneye sevk edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, bazı tetkiklerin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan öğrencilerin verdiği bilgi üzerine okul kantininde satılan pizzadan numune alındı.