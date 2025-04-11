Uşak'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu

Uşak'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor
UŞAK - Uşak'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili olurken, ekipler aralıksız çalıştı.
Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda kent genelinde şiddetli kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Kent merkezi ve ilçelerde birçok nokta beyaza büründü.
Lapa lapa yağan kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşamaması için Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince tuzlama yaptı.
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