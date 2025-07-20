Uşak\'ta Orman Yangınına Müdahale

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve 128 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.