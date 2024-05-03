Uşak'ta Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenlendi

Uşak\'ta Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenlendi

Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Orman Benim' etkinliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Vali Ergün, etkinlikte yaptığı konuşmada, orman yangınlarının çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu belirterek, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı. Etkinlik kapsamında katılımcılar, ormanlık bölgedeki çöpleri topladı.

03.05.2024 13:23
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Uşak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Hacı Kadem bölgesindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Vali Ergün, yaz mevsiminde ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını belirterek, buna dikkat çekmek amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Uşaklı vatandaşların orman yangınlarıyla ilgili alınan tedbirlere uyma konusunda son derece duyarlı olduğunu aktaran Ergün, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Ormandaki bilinçsiz hareketler, bilinçsiz tarımsal faaliyetler gibi. Eğer biz alınan tedbirlere uyarsak ormanları koruma konusunda yeterli bilince sahip olursak, biz bu yangınları sıfıra indirebiliriz." dedi.

Vali Ergün'ün konuşmasının ardından katılımcılar, ormanlık bölgedeki çöpleri topladı.

Kaynak: AA

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