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Uşak'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
H.İ.Y. (21) idaresindeki 64 AE 160 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda yolun karşısına geçemeye çalışan A.K'ye (12) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü H.İ.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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