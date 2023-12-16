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Uşak'ta Polis, Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesiyle Üniversite Öğrencilerine Sunum Yaptı - Son Dakika
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Uşak'ta Polis, Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesiyle Üniversite Öğrencilerine Sunum Yaptı

Uşak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ve meslek yüksekokullarında 950 üniversite öğrencisiyle bir araya gelerek terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı polisle ortak tavır sergilenmesini sağlamak amacıyla sunum yaptı.

Uşak\'ta Polis, Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesiyle Üniversite Öğrencilerine Sunum Yaptı
16.12.2023 - 17:03,
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Uşak'ta polis, "gençlik ve güvenli gelecek" projesi kapsamında 950 üniversite öğrencisine sunum yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliği, kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ve meslek yüksekokullarında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleriyle eylemlerine karşı polisle ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla sunum yapıldı.

Kaynak: AA
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Gençlik, Spor, Uşak, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Polis, Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesiyle Üniversite Öğrencilerine Sunum Yaptı - Son Dakika
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