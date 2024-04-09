Uşak'ta protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.
Uşak Şehitliği ziyaretine Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.
İl Müftüsü Burhan Çakır Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
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Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.