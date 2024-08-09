Uşak'ta sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak- Ankara kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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