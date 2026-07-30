Uşak\'ta Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta köprüde devrilen tırdan Gediz Nehri yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti.

İsmail Çınar (48) yönetimindeki 78 AAN 462 plakalı tır, Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz 2 Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Bu sırada sürücü, çift yönlü köprünün arasındaki boşluktan Gediz Nehri yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.