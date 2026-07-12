Uşak'ın Ulubey ilçesinde, şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.
A.K. (42) yönetimindeki 06 DAD 862 plakalı tır, Omurca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile tırdaki S.G. (41) ve Ü.D. (58) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Tır Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?