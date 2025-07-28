Uşak'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uşak'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Uşak\'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı
28.07.2025 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta beton şantiyesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

UŞAK'ta hazır beton şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde, 26 Temmuz saat 18.30 sıralarında toprak kayması oldu. 4 kişi toprak altında kaldı. Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altından çıkarılan Kemal Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yaşar D., H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar D. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri M.A. ile F.E., iş yeri güvenlik görevlisi U.Ş. ve olay sırasında şantiyede olan M.T. ile H.İ.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahipleri M.A ile F.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
Kucağındaki köpekle alevlerden böyle kaçtı Kucağındaki köpekle alevlerden böyle kaçtı
Nijerya’da tekne faciası: 25 ölü Nijerya'da tekne faciası: 25 ölü
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
12 saat alevlerle mücadele eden itfaiyeciler halı sahada böyle dinlendi 12 saat alevlerle mücadele eden itfaiyeciler halı sahada böyle dinlendi
Market sahibine pala ile saldırdı Nedeni akılalamaz Market sahibine pala ile saldırdı! Nedeni akılalamaz
Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi
Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum
Bakanlıktan kaçak “Labubu“ operasyonu Piyasa değeri dudak uçuklattı Bakanlıktan kaçak "Labubu" operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit olan Tolunay Kocaman’ın kına gecesi görüntüleri Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit olan Tolunay Kocaman'ın kına gecesi görüntüleri

00:08
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
23:02
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
12:08
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
11:12
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor Market, kasap, restoranları kapsıyor
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
10:48
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
10:39
5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehrin üzerini kapladı
5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehrin üzerini kapladı
10:31
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
10:30
Uzak Şehir’in Alya’sı “Arşivi karıştırdım“ diyerek paylaştı Dekoltesi göbekte bitiyor
Uzak Şehir'in Alya'sı "Arşivi karıştırdım" diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor
10:28
Kelimelerin tükendiği an Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
10:12
Bursa’daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım
Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım
10:03
3 çocuk annesi kadını öldürüp 1200 KM kaçtı
3 çocuk annesi kadını öldürüp 1200 KM kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 08:09:21. #7.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.