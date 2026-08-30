Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Banaz'da devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, 2 çocuğun durumu kritik.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Tahsin K'nin (36) kullandığı 35 HKG 12 plakalı otomobil, Düzlüce köyü kavşağı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki Dursun Ali Koç (64), kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Tahsin K. ile araçtaki H.K. (65), T.K. (29), M.A.K. (8) ve B.K. (5) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.K. ile B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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