Uşak'ta Trafik Kazasında 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ta, 3 Haziran'da yaşanan trafik kazasında yaralanan Mehmet Tural (78), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak- Gediz kara yolundaki kazada yaralanan Tural, tedavi altına alındığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan araçtaki diğer 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Tural'ın cenazesinin Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen Mehmet Tural yönetimindeki 45 AAY 180 plakalı otomobil, 3 Haziran'da, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüje çarparak takla atmış, kazada Tural ve araçtaki 2 kişi yaralanmıştı.
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