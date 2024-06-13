Uşak'ta traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen G.C'nin (30) kullandığı 64 HG 164 plakalı traktör, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden S.D. (32) idaresindeki 64 LE 045 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Savrulan traktör, bariyerlere çarparak ikiye bölündü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki K.D, D.S, İ.S. (9) ve B.S.Ş. (10) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Traktörle Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?