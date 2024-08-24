Uşak\'ta Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali Başladı

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(UŞAK) - Uşak'ın Eşme ilçesinde bu yıl 26. kez düzenlenen "Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali" açılış töreniyle başladı.

Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine; Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, festivalin ilçenin sembolü olduğunu aynı zamanda uluslararası kimlik kazandığını belirtti.

Festivalin onur konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasında Eşme kiliminin dünyaca tanınır olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu motifler, bu kilimin dokunma şekli, kökboyası, geçmişi çok uzun yıllara dayanan, aynı zamanda motiflerini Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıyan ve bu nedenle Türk milleti var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, dünya yerinde durdukça ilelebet bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde hafızasını kaybetmiş insan gibi oluruz. Bunlar bizim en büyük değerlerimiz. Bu kilimin yapılış şekli, dokunuş şekli ve buradaki desenler binlerce yıllık kültürün ürünüdür. Dolayısıyla herhangi bir kültürün ortadan kaybolması, Türk milletine ait bir hazinenin ortadan kaybolmasıyla eşittir. Aynı zamanda festivaller halkın bir araya gelmesiyle birlik beraberliğini ve kaynaşmasını sağlamasıyla çok değerlidir."

Kortej geçişi renkli görüntülere sahne oldu

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kortejde, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu. Klasik otomobil gruplarının da yer aldığı korteje cirit sporcuları da atlarıyla katıldı.