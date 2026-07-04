Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

UŞAK'ta polisin 15-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'uyuşturucu veya Uyarıcı madde satan' şüphelilere yönelik yapılan saha çalışmalarında 15-30 Haziran 6 tarihleri arasında il merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 4 bin 665 kullanımlık A4 Sentetik Bonzai, 1973 sentetik ecza hap, 121 gram metamfetamin, 128 gram esrar, 59 gram kokain, 12 kök Hint keneviri, 28 adet ecstasy, 10 gram skunk, 7 gram sentetik ecza hammaddesi, ruhsatsız 1 tüfek, 1000 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Bahse konu operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.