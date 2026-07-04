Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'uyuşturucu veya Uyarıcı madde satan' şüphelilere yönelik yapılan saha çalışmalarında 15-30 Haziran 6 tarihleri arasında il merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 4 bin 665 kullanımlık A4 Sentetik Bonzai, 1973 sentetik ecza hap, 121 gram metamfetamin, 128 gram esrar, 59 gram kokain, 12 kök Hint keneviri, 28 adet ecstasy, 10 gram skunk, 7 gram sentetik ecza hammaddesi, ruhsatsız 1 tüfek, 1000 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Bahse konu operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika
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