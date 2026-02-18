Uşak'ta, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen taksiyi durdurdu.
Taksideki İran uyruklu 2 yolcu gözaltına alındı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografi çekiminde mide ve bağırsaklarında kapsüller olduğu belirlendi.
Şüphelilerin yuttuğu 93 kapsülden 1 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?