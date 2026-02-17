Uşak\'ta Yasa Dışı Avcılar Yakalandı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından Uşak'ta termal dron ile yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla teknolojik mücadelemiz sürüyor. Ekiplerimiz, termal dron destekli koruma ve kontrol çalışmalarıyla sahada etkin denetimler gerçekleştiriyor. Yaban hayatına yönelik her türlü yasa dışı müdahaleye karşı kararlılıkla mücadele ediliyor. Termal dron ile yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yapan 2 şahıs yakalandı. Şahıslara ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulanırken, silahlarına el konuldu" ifadelerine yer verildi.