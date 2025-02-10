Uşak\'ta Yeni İmam Hatip Ortaokulu Açıldı

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Uşak'ta bir hayırsever tarafından yaptırılan 12 derslikli Naime-Nori Demir İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, kentte son 40 yılda hayırseverlerin desteğiyle 59 okulun yaptırıldığını söyledi.

Kentte yaşayanların eğitime ciddi destek verdiğini aktaran Aktaş, okulu yaptıran Demir ailesine teşekkür etti.

AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da hayırsever aileye teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ise okulun, örgün eğitimin yanı sıra hafızlık ve yoğunlaştırılmış yabancı dil programı içeren proje okulu olduğunu belirtti.

Okulu yaptıran Nori Demir de yıllardır bir okul yaptırmanın hayalini kurduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Demir, "Rabbime bu güzel günü bana nasip ettiği için şükrediyorum. Bu süreçte en büyük destekçilerim olan eşime, oğullarıma, gelinime ve torunlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca okulun yapımında emeği geçenlerin hepsine minnettarım, Allah hepsinden razı olsun. Bu hayır işimizin herkese ilham vermesini diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aktaş, Nori ve eşi Naime Demir'e plaket takdim ederek, protokol üyeleriyle okulu gezdi.