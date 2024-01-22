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Uşak'ta Yeşil Reçeteye Tabi İlaçları Usulsüz Satan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta Yeşil Reçeteye Tabi İlaçları Usulsüz Satan Şüpheliler Tutuklandı

Uşak'ta yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları şüpheli otomobilde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 32 bin 144 hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğer üçü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uşak\'ta Yeşil Reçeteye Tabi İlaçları Usulsüz Satan Şüpheliler Tutuklandı
22.01.2024 - 12:59,
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Uşak'ta yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durdurdukları şüpheli otomobilde yaptıkları aramada yeşil reçeteye tabi 32 bin 144 hap ele geçirdi.

Otomobildeki T.K, F.G, R.A. ve İ.M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.M.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uşak, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Yeşil Reçeteye Tabi İlaçları Usulsüz Satan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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