Uşak'ta Zafer Bayramı kutlamaları fener alayı ile yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak'ta Zafer Bayramı kutlamaları fener alayı ile yapıldı

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe katıldı. Yürüyüşte 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Kutlamalar, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve diğer yetkililerin yanı sıra vatandaşlar da etkinliğe katıldı.

30.08.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Atapark'ta toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Zübeyde Hanım Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşte, 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Uşak Üniversitesi, Milletvekili, Jandarma, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Zafer Bayramı kutlamaları fener alayı ile yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti
21:26 Dilruba Kayserilioğlu’nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 23:58:40. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta Zafer Bayramı kutlamaları fener alayı ile yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement