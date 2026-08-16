Uşak'taki Kuyumcu Soygununda 3 Tutuklama
Uşak'ta kuyumcu soygununa karışan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Uşak'ta kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.G. (28) emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y. (37), B.A. (30) ve B.P. (23) adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin ifadesinde soygunu yapmadıklarını öne sürdüğü öğrenildi.
Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir kuyumcuda 13 Ağustos'ta gece saatlerinde soygun yapılmış, olayın ardından 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'taki Kuyumcu Soygununda 3 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?