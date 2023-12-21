 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uşak Üniversitesi'nde Filistin paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak Üniversitesi'nde Filistin paneli düzenlendi

Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Dünden Bugüne Filistin' konulu panelde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna dikkat çekildi. Panelde konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Filistinlilerin yaşadığı dramın tüm dünyanın derdi olması gerektiğini vurguladı.

Uşak Üniversitesi\'nde Filistin paneli düzenlendi
21.12.2023 - 13:34,  Güncelleme: 13:36
Abone Ol

Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince "Dünden Bugüne Filistin" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa Kemal Paşa Amfisi'nde düzenlenen panelde moderatörlüğü İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz yaptı.

Panelde konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Gazze'de yaşananların tüm dünyanın derdi olması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin yaşadığı drama dikkati çeken Savaş, "Üniversiteler olarak akılla, bilimle ve vicdanla bu vahşeti duyurmaya devam edeceğiz. Uşak Üniversitesi olarak Gazze'de yaşanan insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Panelde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Sarısaman, Doç. Dr. Hikmet Gültekin ile Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kabakcı da konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Uşak Üniversitesi, Filistin, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesi'nde Filistin paneli düzenlendi - Son Dakika


14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:16
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:49
Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu

Son Dakika
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:49 Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 14:27:04. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak Üniversitesi'nde Filistin paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement