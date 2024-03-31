Uşak Valisi Turan Ergün, oy kullanmak için okula gitti

Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu Mehmetçik İlkokulu'nda kullandı.
Vali Ergün, eşi Hülya Ergün ile geldiği okulda 1096 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Ergün, seçimlerin genel güvenliği için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.
Ergün, kentte seçim sürecinin herhangi bir olumsuzluk olmadan başladığını kaydederek, "Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinin en önemli unsurlarından biri de alınan bu tedbirlerin yanında siyasi parti temsilcilerimizin ve adaylarımızın göstermiş olduğu duyarlılık, birbirlerine saygı. Uşak daha önceki seçimlerde de bu olgunluğu her zaman göstermiş bir il. Bu seçim döneminde de aynı olgunlukla devam ediyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimi tamamlarız." ifadelerini kullandı.
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Van ve Hakkari'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, seyyar sandık uygulaması ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı. Van'ın Başkale ilçesinde 8 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürülerek oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Hakkari'de ise hastane tedavisi gören ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlılar sağlık ekipleri eşliğinde oy kullanacakları okullara götürüldü.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Hilalli Mahallesi İlkokulu'nda toplu oy kullanmak isteyen bir grup ile sandık müşahitleri arasında çıkan tartışmada 3 kişi darp edildi. Olayın ardından oy verme işlemi bir süre durduruldu ve jandarma önlem aldı.
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Van'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Van Gölü sahiline gitti. Seçim sürecinin yorucu geçtiğini belirten vatandaşlar, oy kullandıktan sonra stres atmak için aileleriyle sahilde vakit geçirdi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
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