Uşak ve İzmir'de '313 Grubu' operasyonunda 3 tabanca ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Uşak ve İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "313 Grubu" olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Uşak ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, susturucu, tabanca lazeri ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.