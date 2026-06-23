Uşakov: Batılılar Ukrayna'da Savaşı Sürdürmek İçin Elinden Geleni Yapıyor - Son Dakika
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Uşakov: Batılılar Ukrayna'da Savaşı Sürdürmek İçin Elinden Geleni Yapıyor

23.06.2026 13:09
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Kremlin danışmanı Uşakov, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaşın sürdürülmesi için baskı yaptığını belirtti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Avrupa'nın Ukrayna'da savaşın sürdürülmesi ve Rusya ile ABD arasında Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşıların unutulması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 12. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Uluslararası Bilimsel ve Uzman Forumu başladı.

Rusya Bilimler Akademisine bağlı Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsünün Başkanı Aleksandr Dınkin'in yanı sıra Türkiye dahil 17 ülkeden yaklaşık 400 uzmanın yer aldığı foruma, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev katıldı.

Uşakov, burada yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım uyguladığına işaret ederek, "(Batılılar) Onlar, küresel ve bölgesel düzeydeki rakipleri engellemek için her türlü baskı aracını kullanmaktan çekinmiyor. Bunlar askeri, siyasi, ekonomik araçlar." dedi.

Batı'nın uluslararası düzeni bozma yönünde girişimlerde bulunduğunu söyleyen Uşakov, "Ülkemizin yer aldığı entegrasyon birliklerini bozma yönünde girişimler var. Bununla birlikte yüzyıllarca yan yana yaşayan ve birbirlerine yardım eden halkların tarihinin ve coğrafyasının yeniden gözden geçirilmesini öngören yanıltıcı fikirler ortaya atılıyor. Tüm bunlar, Ukrayna gibi trajediye yol açabilir." şeklinde konuştu.

Uşakov, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne değinerek "Avrupalılar bu zirvede, savaşın son Ukraynalı ölene kadar sürdürülmesi amacıyla Batı'nın seferber olması ve Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşıların unutulması için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında mutabakat zaptının sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Uşakov, bu konuda başlayan müzakerelerin verimli olacağı umudunu paylaştı.

Uşakov, Rusya'nın İran'daki zenginleştirilmiş uranyumla ilgili teklifinin geçerli olduğunu söyledi.

İki gün sürecek foruma, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşakov: Batılılar Ukrayna'da Savaşı Sürdürmek İçin Elinden Geleni Yapıyor - Son Dakika

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