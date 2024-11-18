Uşakspor, Silivrispor'u 6-0 Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi

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(UŞAK)- Uşakspor kendi sahasında, TFF 3. Lig 11. Hafta'da oynanan karşılaşmada Silivrispor'u 6-0 mağlup etti. Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Uşakspor'un bu sezon nice zaferlere imza atacağına gönülden inanıyorum. Her bir oyuncumuz bizim için çok değerli. Ben buradan tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize şahsen teşekkürlerimi iletiyorum. Hedef şampiyonluk. Sevdamız Uşakspor'umuzu desteklemeye sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Uşakspor kendi sahasında, TFF 3. Lig 11. Hafta'da oynanan karşılaşmada Silivrispor'u 6-0 mağlup etti. Bir Eylül Stadı'nda yapılan karşılaşmada sporcuların performansı heyecanla takip edildi. Mücadelenin gol perdesini Emre Sarıkaya açarken, Selçuk Alibaz, Semih Akyıldız, Emir Civelek ve Murat Torun da golleriyle skora katkı sağladı.

Uşakspor'un Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Özkan Yalım, maçın bitiminde kazanılan galibiyetin ardından takımı ziyaret ederek, oyuncuları tebrik etti. Yalım, "Uşakspor'un bu sezon nice zaferlere imza atacağına gönülden inanıyorum. Her bir oyuncumuz bizim için çok değerli. Ben buradan tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize şahsen teşekkürlerimi iletiyorum. Hedef şampiyonluk. Sevdamız Uşakspor'umuzu desteklemeye sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Takımın bu galibiyeti sıkı ve disiplinli bir çalışma ile kazandığını belirten Başkan Yalım, "Bugün sahada izlediğimiz futbol sadece yetenek değil, aynı zamanda özveri ve azmin bir sonucu. Haftalardır çok sıkı çalışıyoruz. Her idmanda, her maçta daha iyisini yapmak için çabalıyoruz. Silivrispor karşısında da bu emeğin karşılığını hep birlikte aldık. Ben inanıyorum ki taraftarımızın desteğiyle daha nice galibiyetler için aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Uşakspor taraftarları maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek verdi. Gollerin art arda gelmesiyle tribünlerdeki coşku doruğa çıktı. Vatandaşların sahaya yansıyan heyecanı, oyuncular için adeta bir motivasyon kaynağı oldu. Uşakspor, bu galibiyetle ligde ilk sıraya yükseldi.