ABD Kore Kuvvetleri (USFK), Güney Kore'deki bir hava birliğinin faaliyetlerine son verildiğini doğruladı.

Yonhap'ın haberine göre, USFK'den Pyeongtaek'teki Camp Humphreys askeri üssüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, üste konuşlu 17'nci Süvari Alayına bağlı 5'inci Hava Süvari Filosu'nun (5-17 ACS) faaliyetlerine son verildiği belirtilerek, "Bu adım, Güney Kore'deki ABD kuvvetlerinin görevini ve Güney Kore'nin savunulmasına yönelik taahhüdünü değiştirmiyor." ifadesi kullanıldı.

Bir USFK yetkilisi de askeri düzenlemelerin "genel hazırlık düzeyini ve askeri kabiliyetleri güçlendirecek" devam eden modernizasyon çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Güney Kore ve ABD'nin USFK'nin faaliyetlerine ilişkin yakın istişare ve koordinasyon yoluyla ortak savunma duruşunu sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

5-17 ACS, ABD'nin savunma operasyonlarına daha fazla istikrar sağlamak ve bu ülkedeki askeri hazırlık seviyesini artırmak amacıyla 2022'de faaliyete geçmişti.

ABD Kongre Araştırma Servisinin (CRS) ocakta yayımladığı raporda, keşif yapmakla görevli uçak filosunun operasyonlarına 15 Aralık 2025 itibarıyla son verildiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), birliğin geleceğine dair herhangi bir karar alınmadığını belirtmişti.