ABD'nin California eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıkları olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 5 büyüklüğünde olduğu ve 12,2 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, artçı sarsıntılar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlerde, depremin ardından eyaletin El Segundo bölgesinde Chevron'a ait rafinerinin yakınlarından dumanlar yükseldiği ifade edildi. Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, bölgede herhangi bir ciddi hasar olmadığını ifade etti.

Bass, Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın (LAFD) depremin bölge genelindeki olası etkilerini değerlendirmek üzere deprem müdahale prosedürlerini devreye soktuğunu kaydetti.