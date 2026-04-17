Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Babası İbrahim Serhan İçin Tören Düzenlendi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın babası İbrahim Serhan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. İbrahim Serhan için Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sinem Dedretaş, ailesi ve yakınları, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, Rahmi Koç ve Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile siyaset ve yerel yöneticiler ve çok asyıda vatandaş katıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da törende yer alan isimler arasındaydı.

Çok sayıda ilçe belediye başkanı ve milletvekili cenazeye katılarak, Dedetaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Törenin ardından İbrahim Serhan dualarla defnedilmek üzere Eskişehir'e uğurlandı.