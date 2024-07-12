Üsküdar Belediyesi, Klasik Pazar Konser Serisini Başlatıyor

Güncel

Üsküdar Belediyesince "Klasik Pazar" başlığı altında düzenlenecek klasik müzik konser serisinin ilki, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın "Türk Valsleri" performansıyla başlıyor.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nevmekan Sahil bahçesinde 14 Temmuz saat 18.00'de gerçekleştirilecek etkinlikte usta sanatçıya, konuk solist olarak Teyfik Rodos ve Oğuzhan Balcı'nın yönetimindeki Avrasya Oda Orkestrası eşlik edecek.

"Sandalyeni Kap Gel" konseptiyle düzenlenen klasik müzik konser serisine müzikseverler ücretsiz olarak katılabilecek.

"Klasik Pazar" etkinlik serisi Nevmekan Sahil'den sonra Fikir Sanat Merkezi ve Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde de düzenlenecek.