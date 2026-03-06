Üsküdar Belediyesi'nden "Anne-Bebek Taksi" Hizmeti - Son Dakika
Üsküdar Belediyesi'nden "Anne-Bebek Taksi" Hizmeti

06.03.2026 12:39  Güncelleme: 13:45
Üsküdar Belediyesi, ilçede ikamet eden anne adaylarının ve yeni doğum yapan annelerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Anne-Bebek Taksi" uygulamasını başlattı. Hizmet kapsamında Üsküdar’da ikamet eden en az 16 haftalık hamile anne adayları ile 0-6 aylık bebeği olan anneler, hastane randevularına ücretsiz ve güvenli ulaşım desteğinden yararlanabilecek.

Sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini ekleyen Üsküdar Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde "Anne-Bebek Taksi" dönemini başlattı. Uygulama ile anne adayları ve anneler, Üsküdar sınırları içerisindeki devlet hastanelerinde bulunan kadın doğum ve çocuk hastalıkları branşlarındaki randevularına, belediyenin tahsis ettiği özel araçlarla gidiş-dönüş yapabilecek.

Başvurular internet üzerinden yapılabiliyor

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, kadın doğum doktorundan alınan hamilelik raporu ve e-Devlet üzerinden temin edilen ikametgah belgesi ile belediyenin resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapması gerekiyor. Onay sürecinin ardından anneler, muayene tarihinden en geç iki gün önce rezervasyon yaptırarak araç talebinde bulunabiliyor.

Güvenli ve konforlu ulaşım ön planda

Hafta içi 09.00 ile 15.30 saatleri arasındaki randevular için geçerli olan hizmette, bebeklerin güvenliği için araçlarda bebek koltuğu bulundurulması zorunlu tutuluyor. Ayrıca yolculuk güvenliğini sağlamak adına araç içerisinde kamera kaydı imkanı da sunuluyor. Aynı hafta içerisinde bir kez yararlanılabilen bu ulaşım desteğiyle, annelerin hastane süreçlerini daha konforlu geçirmeleri hedefleniyor.

Vatandaşlar, hizmetle ilgili detaylı bilgiye ve rezervasyon ekranına, Üsküdar Belediyesi'nin kurumsal web sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

