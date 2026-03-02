Üsküdar Belediyesi'nden Deprem Haftası'nda Kapsamlı Farkındalık Programı - Son Dakika
Üsküdar Belediyesi'nden Deprem Haftası'nda Kapsamlı Farkındalık Programı

02.03.2026 15:09
Üsküdar Belediyesi, 1–7 Mart Deprem Haftası’nda afetlere karşı toplumsal bilinci artırmak ve hazırlık kültürünü güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde kapsamlı bir etkinlik programını hayata geçirdi. Simülasyonlardan eğitimlere uzanan programlarda vatandaşlara deprem öncesi, anı ve sonrasında doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak aktarılacak.

Üsküdar Belediyesi'nin Deprem Haftası'nda düzenleyeceği farkındalık etkinlikleri kapsamında bugün ve yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Belediye Hizmet Binası önünde kurulacak etkinlik alanında deprem simülasyon aracı uygulaması gerçekleştirilecek. Köpekli arama kurtarma ekiplerinin gösterileri, arama kurtarma ekipman tanıtımları ve afet farkındalık bilgilendirmeleri gün boyunca sürecek. Ayrıca, dayanıklı ve dayanıksız yapı örneklerinin yer aldığı sergi alanı ziyaretçilere açık olacak.

Bilim Merkezi'nde atölye çalışması

Üsküdar Bilim Merkezi'nde 4 Mart Çarşamba günü 12.00 ile 14.00 saatleri arasında düzenlenecek Afet Farkındalık Atölyesi'nde deprem simülasyon uygulaması yapılacak, afet farkındalık eğitimi verilecek ve doğru davranış bilgilendirmeleri gerçekleştirilecek.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel oturum

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 5 Mart Perşembe günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında düzenlenecek programda da engelli bakım rehabilitasyon ve iletişim uzmanı Adem Kuyumcu konuşmacı olarak yer alacak. Programda engelliler, yaşlılar ve özel gereksinimli bireyler için deprem stratejileri, afet öncesi hazırlık, afet anında iletişim ve erişilebilirliğin önemi ele alınacak.

Afetlere karşı bilinçli toplum vurgusu

Üsküdar Belediyesi, Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum oluşturmayı hedefliyor.

Etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgi için Üsküdar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilecek veya "uskudar.bel.tr" adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: ANKA

