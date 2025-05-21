Üsküdar Belediyesi'nden Haciz İddialarına Yalanlama - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nden Haciz İddialarına Yalanlama

21.05.2025 15:52  Güncelleme: 16:24
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Üsküdar Belediyesi, makamına haciz geldiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu borcun önceki yönetim dönemine ait olduğunu ve protokol ile dört taksitte ödeneceğini duyurdu.

(İSTANBUL)Üsküdar Belediyesi, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan "Üsküdar Belediye Başkanlığı makamına haciz geldiği" yönündeki iddiaları yalanladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu borcun önceki yönetim dönemine ait olduğu, ilgili firmayla protokol imzalanarak ödemenin dört taksitte yapılacağı bildirildi.

Üsküdar Belediyesi, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan "Üsküdar Belediye Başkanlığı makamına haciz geldiği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu borcun önceki yönetim dönemine ait olduğu, ilgili firmayla protokol imzalanarak ödemenin dört taksitte yapılacağı belirtilen açıklamada, 2022 yılında imzalanan ve 2024 yılına kadar uzanan bir sözleşme kapsamında doğan borca ilişkin olarak haciz işlemi uygulandığı, makam odasına haciz geldiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 22. İcra Dairesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğümüzün hak ediş ödemesi 5 milyon 400 bin TL olarak belirlenmiştir. İlgili firmayla yapılan görüşmeler sonucu borcun dört taksitte ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Ödeme planı hukuka uygun şekilde taraflarca imza altına alınmıştır" denildi.

İlk ödemenin 23 Mayıs Cuma günü yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Bu iddiayı ortaya atanlar, daha önce de pek çok kez karşılaştığımız üzere algı yaratma yöntemleriyle belediye yönetimimizi karalamaya gayret etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nden Haciz İddialarına Yalanlama - Son Dakika

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