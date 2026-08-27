Üsküdar Belediyesi'nden Hukuki Süreç Açıklaması - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nden Hukuki Süreç Açıklaması

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Üsküdar Belediyesi, seçim süreciyle ilgili bilgi kirliliğine dikkat çekti ve hukuki süreçlerin sürdüğünü belirtti.

ÜSKÜDAR Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Üsküdar halkının iradesi üzerinden siyasi hesaplar yapılmasını doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Hukuki süreç elbette devam ediyor. Mahkemelerin vereceği kararlar hukuk çerçevesinde değerlendirilecektir" denildi.

Üsküdar Belediyesi'nden yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üsküdar'da devam eden hukuki süreçle ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek ve bazı değerlendirmelere açıklık getirmek zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle altını çizmek isteriz ki, alınan karar, Üsküdar'da seçimin yenilenmesi kararı değildir. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin bir karardır. Bu iki hukuki durumun birbirinden farklı olduğu açıktır. Buna rağmen, kararın kamuoyuna 'seçim yenileniyor' şeklinde yansıtılması, hukuki sürecin gerçek niteliğinin geri plana itilmesine ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına neden olmaktadır. Dahası, iptal edilen 5 oyun geçerli kabul edilmesi halinde dahi seçim sonucunun değişmediği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Zira iptal edilen oylar sadece tek bir adaya yönelik değil, her iki adaya yönelik iptal söz konusudur. Seçmen iradesini değiştirmeyen bir oy farkı nedeniyle, seçimin sonucunun tartışmalı olduğu yönünde bir algı oluşturulması kamu yararı ile bağdaşmamaktadır. İtirazımız 'hukuki' denetimin yapılmasına değil; hukuki bir kararın siyasi söylem uğruna farklı bir çerçevede sunulmasınadır."

Seçimlerin, sandıkta ortaya çıkan iradenin temeli olduğu belirtilen açıklamada, "Sandığın ortaya koyduğu iradeyi tartışmaya açacak her iddianın somut, açık ve doğru bilgilere dayanması gerekir. Üsküdar halkının iradesi üzerinden siyasi hesaplar yapılmasını doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Hukuki süreç elbette devam ediyor. Mahkemelerin vereceği kararlar hukuk çerçevesinde değerlendirilecektir. Ancak bu süreç devam ederken kamuoyunun eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle yönlendirilmesi kabul edilemez. Üsküdar'ın ihtiyacı algı siyaseti değil, şeffaflık ve doğru bilgidir. Kamuoyunu, hukuki sürecin gerçek niteliğini çarpıtmadan değerlendirmeye; siyasi açıklamalardan önce kararın kendisine ve somut gerçeklere bakmaya davet ediyoruz. Üsküdar halkının iradesine saygı, demokratik siyasetin temel sorumluluğudur" denildi.

Kaynak: DHA

Üsküdar Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nden Hukuki Süreç Açıklaması - Son Dakika

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