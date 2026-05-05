Üsküdar Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelere 7 Bin 500 TL Nakdi Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelere 7 Bin 500 TL Nakdi Destek

05.05.2026 12:46  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayan ve özel gereksimli çocuğu olan annelere 7 bin 500 TL tutarında nakdi destek sağlayacak.

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayan ve özel gereksimli çocuğu olan annelere 7 bin 500 TL tutarında nakdi destek sağlayacak.

Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayan engelli bireyler ve ailelerine yönelik destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda özel gereksinimli çocuğu bulunan annelere yönelik nakit destek programı hayata geçirildi. Program çerçevesinde annelere 7 bin 500 TL tutarında nakit destek sağlanacak. Destekle birlikte, özel bireylerin bakımını üstlenen ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Desteğe başvurular, 4-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süreci tamamen online olarak yürütülecek ve vatandaşlar başvurularını "uskudar.bel.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

En az "Hafif Düzeyde Özel Gereksinim Vardır" ibaresinin bulunması şartlar arasında

Üsküdar'da ikamet eden ve 18 yaş ve altı, en az yüzde 40 ve üzeri engelli çocuğu bulunan ailelere 7 bin 500 TL tutarında nakit destek sağlanacak. Çocuklar için düzenlenen ÇÖZGER raporunda en az "Hafif Düzeyde Özel Gereksinim Vardır (ÖGV)" ibaresinin bulunması başvuru şartları arasında yer alıyor.

Başvuru sürecinde engelli sağlık kurul raporunun güncel olması önem taşıyor. Süresiz (sürekli) raporlar kronik ve kalıcı engeller için geçerliliğini korurken, süreli raporlarda sürenin dolması durumunda yeniden muayene yapılması gerekiyor. Yapılacak değerlendirme sonucunda rapor süresi uzatılabiliyor, oran değişebiliyor ya da rapor süresiz hale getirilebiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek değerlendirme süreciyle birlikte destekten yararlanacak hak sahipleri belirlenecek.

Üsküdar Belediyesi, sosyal destek programları kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelere 7 Bin 500 TL Nakdi Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti
A Milli Takım’ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

13:27
Kurtlar Vadisi’nin Zaza Dayı’sından Elazığspor’a destek
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek
13:14
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
12:33
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
12:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
12:16
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 13:39:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelere 7 Bin 500 TL Nakdi Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.