Üsküdar Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelere 7 Bin 500 TL Nakdi Destek

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayan ve özel gereksimli çocuğu olan annelere 7 bin 500 TL tutarında nakdi destek sağlayacak.

Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayan engelli bireyler ve ailelerine yönelik destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda özel gereksinimli çocuğu bulunan annelere yönelik nakit destek programı hayata geçirildi. Program çerçevesinde annelere 7 bin 500 TL tutarında nakit destek sağlanacak. Destekle birlikte, özel bireylerin bakımını üstlenen ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Desteğe başvurular, 4-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süreci tamamen online olarak yürütülecek ve vatandaşlar başvurularını "uskudar.bel.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

En az "Hafif Düzeyde Özel Gereksinim Vardır" ibaresinin bulunması şartlar arasında

Üsküdar'da ikamet eden ve 18 yaş ve altı, en az yüzde 40 ve üzeri engelli çocuğu bulunan ailelere 7 bin 500 TL tutarında nakit destek sağlanacak. Çocuklar için düzenlenen ÇÖZGER raporunda en az "Hafif Düzeyde Özel Gereksinim Vardır (ÖGV)" ibaresinin bulunması başvuru şartları arasında yer alıyor.

Başvuru sürecinde engelli sağlık kurul raporunun güncel olması önem taşıyor. Süresiz (sürekli) raporlar kronik ve kalıcı engeller için geçerliliğini korurken, süreli raporlarda sürenin dolması durumunda yeniden muayene yapılması gerekiyor. Yapılacak değerlendirme sonucunda rapor süresi uzatılabiliyor, oran değişebiliyor ya da rapor süresiz hale getirilebiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek değerlendirme süreciyle birlikte destekten yararlanacak hak sahipleri belirlenecek.

Üsküdar Belediyesi, sosyal destek programları kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.