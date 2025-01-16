Üsküdar Belediyesi Ruhsatsız İçi Satışı Yapan İşletmeleri Mühürledi - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi Ruhsatsız İçi Satışı Yapan İşletmeleri Mühürledi

Üsküdar Belediyesi Ruhsatsız İçi Satışı Yapan İşletmeleri Mühürledi

Üsküdar Belediyesi, ruhsatsız içki satışı yapan iki işletmeyi mühürleyerek işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını iptal etti. Denetimler, ilçe genelinde sıklaştırıldı.

16.01.2025 18:04  Güncelleme: 18:05
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(İSTANBUL)- Üsküdar Belediyesi, ruhsatsız içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimler kapsamında belirlenen, Yavuztürk ve Burhaniye Mahallerindeki iki işletmeyi mühürledi. Mühürleme işleminin ardından, işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edildi.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Kaymakamlığı'nın koordinasyonu ile ilçe genelinde ruhsatsız içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, Yavuztürk ve Burhaniye Mahallesi'nde bulunan iki işletmede Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama gerçekleştirdi.

Ruhsatsız içki satışı yapıldığı tespit edilen iki işletme tespit edilerek, Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Gelen bilgiyi değerlendiren belediye ekipleri, Yavuztürk ve Burhaniye Mahallerindeki iki işletmeyi mühürledi.

Üsküdar Belediyesi ekipleri bu kapsamda, 7/24 kayıt esaslı kamera kullanımı için işyeri ruhsatlarına dönük denetimler de gerçekleştiriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi Ruhsatsız İçi Satışı Yapan İşletmeleri Mühürledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi Ruhsatsız İçi Satışı Yapan İşletmeleri Mühürledi - Son Dakika
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