Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı\'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durduruldu

Kırşehir'de Belediye Güvenlik Görevlisi Üniformasıyla Görüntülü Seks Yaptı

Kırşehir'de bir belediye güvenlik görevlisi, mesai saati içerisinde üniformasıyla görüntülü seks yapması sonucu işine son verildi. Bu olay, belediyede son bir yılda yaşanan beşinci cinsel suç vakası olarak kaydedildi. Taciz ve istismar suçlarıyla ilgili olarak suçların örtbas edilmemesi talep edildi.